Концерт ко Дню деревни Кузнецы и Дню России прошел в Павловском Посаде

Сразу два праздника отметили в деревне Кузнецы Павлово-Посадского городского округа. Для жителей организовали концерт «Россия начинается с тебя».

На празднике наградили почетных жителей деревни. Церемонию провела заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Камиля Маркова.

«День деревни традиционно является одним из самых любимых событий, которого ждут и к которому готовятся. Желаю деревне и всем ее жителям процветания, счастливого будущего, новых побед и достижений, счастья, крепкого здоровья, радости, оптимизма, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех делах и начинаниях на благо родной деревни», — сказала Камиля Маркова.

Также для гостей праздника провели мастер-классы по плетению венков и владению стрелковым оружием. Творческие выступления представили воспитанники студии восточного танца «Бархат» и местного Дома культуры.

Все желающие могли угоститься чаем из самовара с конфетами и баранками. Мероприятие прошло в рамках акции «Успех в единстве поколений».