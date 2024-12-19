Концерт к 150-летию со дня основания школы в Подрезкове прошел в Химках

Присутствующим рассказали о важных событиях в истории школы.

«Свое становление школа начала с 1874 года. Сначала она была начальной, но в 1948 году с открытием пятого класса стала семилетней. Спустя шесть лет в поселке Подрезково в двухэтажном здании открылась Черкизовская школа. Сейчас — это уже современный образовательный комплекс, с передовыми технологиями, возможностью саморазвития и опытными педагогами. В прошлом году мы вошли в топ лучших общеобразовательных учреждений Подмосковья», — поделился директор школы Алексей Новиков.

Сейчас образовательный комплекс включает в себя девять корпусов, из них два школьных и семь дошкольных отделений. Педагогический состав включает 233 учителя разных профилей. Среди них — заслуженный учитель Российской Федерации, почетные работники общего образования и лауреат профессионального конкурса лучших учителей Московской области в рамках национального приоритетного проекта «Образование».