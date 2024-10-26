Концерт к 15-летию кадетских классов Следственного комитета прошел в Химках

В городском округе Химки в школе-интернате «Кадетский корпус» состоялось празднование 15-летия кадетских классов. На торжественном мероприятии присутствовали десятки гостей, среди которых были представители Следственного комитета РФ, депутат Совета депутатов Руслан Шаипов, почетные гости, педагоги и учащиеся.

Участники церемонии возложили цветы к памятнику «Отстоявшим отчизну» на аллее Славы учебного заведения.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул, что школа прошла сложный путь, создав собственные традиции и историю. Он отметил, что педагоги остаются главными хранителями традиций военно-патриотического воспитания и терпеливо воспитывают молодое поколение, основываясь на национальных и духовных ценностях, накопленных веками.

В завершение торжественной части воспитанники «Кадетского корпуса» порадовали гостей концертом и яркими выступлениями.

Руслан Шаипов пожелал выпускникам школы-интерната поступать в престижные высшие учебные заведения и добиваться успехов в жизни. Он также выразил пожелания учителям плодотворной работы и реализации творческих планов, а кадетам — успехов в учебе и стремления стать образованными и ответственными гражданами, заботящимися о будущем России.

Напомним, первый кадетский класс на базе школы-интерната в Химках был создан в 2009 году по инициативе председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. В настоящее время здесь обучаются более 250 воспитанников.

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