Концерт и лекция ко Дню дружбы и единения славян прошли в Химках

В Химках в честь Дня дружбы и единения славян организовали серию тематических событий. Одно из них прошло в Доме культуры «Контакт» и включало праздничный концерт и лекцию, посвященную истории возникновения этого праздника.

Депутат Юлия Ишкова отметила, что традиция празднования связана с распадом СССР, когда возникла необходимость укреплять дружеские и партнерские связи между новыми независимыми государствами. Инициаторами создания этого дня стали Россия и Беларусь, которые первыми подписали соответствующие соглашения о равноправном сотрудничестве.

Мероприятие прошло в рамках масштабной патриотической программы под девизом «Успех в единстве поколений». Как подчеркнула общественный деятель Ольга Игнатьева, цель движения — сохранить память о великих подвигах предков и современных героев, а также повысить интерес жителей к истории страны.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев добавил, что в рамках этой программы для жителей Химок регулярно организуют историко-патриотические мероприятия. За почти год ее реализации было проведено более 1,2 тысячи подобных событий.