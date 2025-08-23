Концерт и флешмоб ко Дню флага России прошли в парке «Дубки» в Химках

В городском парке «Дубки» в Химках провели праздничную программу под лозунгом «Своих не бросаем». Зрителям представили творческие номера под патриотические песни.

Концерт объединил воспитанников военно-патриотического клуба «Сова», депутатов, участников Ассоциации ветеранов СВО, волонтеров Подмосковья. К мероприятию присоединился и обладатель премии «Национальное достояние России», кавалер ордена «служение искусству» Николай Бурьяновский.

Депутат Надежда Смирнова поздравила собравшихся с праздником.

«Государственный флаг России объединяет всех жителей страны. Он представляет собой славу предков, их трудовые подвиги и боевые заслуги. Флаг отражает великие научные открытия, культурные достижения и успехи в спорте. Поздравляю всех с праздником! Давайте беречь память о наших корнях и стоять под одним государственным символом», — сказала народный избранник.

Также участники растянули большой триколор.

«Такое замечательное мероприятие сегодня прошло под открытым небом. Я счастлива, что родилась в России и горжусь нашим триколором. Наша страна — это прежде всего люди. Вместе мы сильны и можем преодолеть любые трудности», — отметила участница клуба «Активное долголетие».