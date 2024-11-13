Контракт на ремонт дома культуры заключили с новым подрядчиком в Подольске

В рамках контроля за капитальным ремонтом социальных объектов депутат Московской областной думы Павел Максимович вместе с председателем комитета по культуре администрации округа Августой Евстигнеевой провел проверку строительных работ в ДК имени 1 Мая. Недавно на объекте сменили подрядчика из-за несоответствия предыдущего требованиям.

После демонтажа стало ясно, что для капитального ремонта необходимо дополнительно укрепить фундамент и внутренние конструкции, усилить колонны и оконные проемы, а также заменить аварийные перекрытия.

Павел Максимович отметил, что здание построенное в 1938 году, нуждается в значительном укреплении и восстановлении конструкций. Первая подрядная организация не справилась с этой сложной задачей. Сейчас работы ведет новая команда строителей, которая обещала установить кровлю до наступления сильных морозов.

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