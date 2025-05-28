Консультативный центр в селе Ромашково в Одинцове откроют в августе 2025 года

Строительство нового консультативно-диагностического центра завершают в селе Ромашково Одинцовского округа. Открытие этого медицинского учреждения запланировано на конец лета 2025 года.

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области, и новый центр будет частью Одинцовской областной больницы.

Сейчас на строительном объекте активно идет установка медицинского оборудования, а также сборка мебели для помещений. Ведущие компании по уборке уже приступили к очистке готовых кабинетов. Кроме того, на прилегающей территории продолжаются работы по благоустройству, что создаст комфортные условия для посетителей.

Как было сообщено ранее, в новом центре смогут обслуживаться до 150 детей и 200 взрослых одновременно. Трехэтажное здание площадью более 5,5 тысячи квадратных метров будет включать разнообразные медицинские услуги. Здесь разместятся терапевтическое и педиатрическое отделения, кабинеты для врачей-специалистов, отделения медицинской профилактики и неотложной помощи, а также блок лучевой терапии.

Также здесь планируется обустроить парковку для посетителей, а также детские игровые площадки и зоны отдыха, что сделает медицинское учреждение более удобным для жителей и их семей.