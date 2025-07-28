Консолидация частных газовых сетей началась в Подмосковье

Процесс консолидации газовых сетей, принадлежащих физическим и юридическим лицам, начался в Подмосковье. Эти работы повысят надежность коммуникаций и обеспечат их безаварийную работу.
Как рассказали в «Мособлгазе», консолидация необходима для повышения безопасности и надежности снабжения потребителей газом. Процедура позволяет повысить устойчивость работы коммуникаций и создать единые условия для технологического присоединения.
«Консолидация газораспределительных сетей Подмосковья позволит существенно повысить безопасность эксплуатации инфраструктурных объектов, минимизировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций и создать комфортные условия для бесперебойного снабжения топливом предприятий и домохозяйств региона», — отметили в «Мособлгазе».
Для передачи частных газопроводов в собственность региона необходимо обратиться в Минимущества Подмосковья.
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