Консолидация частных газовых сетей началась в Подмосковье

Процесс консолидации газовых сетей, принадлежащих физическим и юридическим лицам, начался в Подмосковье. Эти работы повысят надежность коммуникаций и обеспечат их безаварийную работу.

Как рассказали в «Мособлгазе», консолидация необходима для повышения безопасности и надежности снабжения потребителей газом. Процедура позволяет повысить устойчивость работы коммуникаций и создать единые условия для технологического присоединения.

«Консолидация газораспределительных сетей Подмосковья позволит существенно повысить безопасность эксплуатации инфраструктурных объектов, минимизировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций и создать комфортные условия для бесперебойного снабжения топливом предприятий и домохозяйств региона», — отметили в «Мособлгазе».

Для передачи частных газопроводов в собственность региона необходимо обратиться в Минимущества Подмосковья.