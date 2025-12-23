Конкурсы и квизы для детей с особенностями развития прошли в Дзержинском

В молодежном центре «Лидер» в Дзержинском городского округа Люберцы к Новому году для юных жителей муниципалитета с особенностями развития и подопечных фонда «Много детства» организовали представление. Дети поучаствовали в конкурсах, мастер-классах, викторинах и других активностях.

Мероприятие посетили свыше шестидесяти человек.

«Ребята и их родители создавали новогодние открытки, лепили из воздушного пластилина сказочных зимних героев, разгадывали головоломки, участвовали в конкурсах и викторинах вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой», — поделилась заместитель директора МЦ «Лидер» Виктория Кечкина.

В конце вечера юных гостей ждала зажигательная дискотека и праздничные подарки.

Мероприятие провели в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Ранее он напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.