Конкурсные просмотры областного фестиваля народного танца прошли в Воскресенске

В этом году Воскресенск вновь стал площадкой для проведения одного из самых значимых хореографических конкурсов Подмосковья — Областного фестиваля-конкурса народного танца «Воскресенские вензеля». Этот престижный фестиваль, впервые прошедший в 1994 году, объединяет лучшие коллективы народного танца региона.

В ДК «Юбилейный» в дистанционном формате состоялись конкурсные просмотры участников. Жюри, состоящее из признанных экспертов в области культуры и хореографии, оценило выступления 23 коллективов из 15 муниципалитетов Московской области. Более 400 участников исполнили 78 танцев народов России и мира. Победители конкурса будут объявлены на гала-концерте.

Финальное мероприятие фестиваля пройдет 12 июня, в День города Воскресенска, на главной сцене парка Усадьбы Кривякино. Зрители смогут насладиться лучшими номерами конкурса и увидеть церемонию награждения победителей.