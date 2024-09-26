Конкурс творческих работ и выступлений пройдет в поселке Большие Дворы

Семьи из поселка Большие Дворы смогут представить свое творчество на конкурсе «Мама, папа, я — гармоничная семья». Он пройдет 18 октября и будет приурочен к празднованию 185-й годовщины города Павловский Посад и Году семьи.

Поучаствовать в конкурсе могут семьи из Павлово-Посадского городского округа. В команде должно быть не меньше трех человек.

Каждая семья подготовит визитную карточку. В конкурсе есть три номинации.

Команды могут представить на суд жюри декоративно-прикладную работу, посвященную празднованию 180-летия Павловского Посада и Году семьи, постановку литературного произведения или музыкальный номер.

Выполнять работу можно из любых материалов или в любом понравившемся жанре. Победителей наградят в Доме культуры «Большедворский» 18 октября.

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