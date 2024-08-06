Конкурс рисунков «ЖКХ глазами детей» начнется в Подмосковье 9 сентября

Фото: Unsplash

Ежегодный конкурс рисунков «ЖКХ глазами детей» стартует в Московской области 9 сентября. К участию приглашают ребят от шести до 18 лет.

«Конкурс помогает детям и подросткам глубже понять значимость жилищно-коммунального хозяйства, стимулирует творческое мышление и прививает интерес к важным вопросам, связанных с ЖКХ», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Рисунки будут принимать в таких номинациях, как: оздоровление Волги, капремонт домов и цифровизация услуг ЖКХ. Работы могут быть выполнены на любом материале и в любой технике. Победителей конкурса определят 7 ноября.

Принимать заявки будут до 1 ноября. Вместе с рисунком следует отправить копию свидетельства о рождении участника или паспорт, а также согласие на обработку персональных данных. Рисунки и документы нужно направить по адресу: 143902, Московская область, город Балашиха, улица Советская, 42.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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