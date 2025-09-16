Конкурс профмастерства среди сотрудников «Мособлпожспас» прошел в Подмосковье

В 227-й пожарно-спасательной части в Красногорске прошел смотр-конкурс на звание «Лучшее отделение на пожарной автоцистерне» среди команд территориальных управлений ГКУ МО «Мособлпожспас». Первый заместитель начальника учреждения Вадим Беловошин пояснил, что такие соревнования проводятся для повышения профессионального мастерства пожарных и совершенствования их навыков.

«В состязаниях приняли участие команды от всех десяти территориальных управлений, каждая из которых состояла из шести работников: начальника караула, командира отделения, трех пожарных и водителя. Участники выполняли боевое развертывание от пожарной автоцистерны к учебной башне. После сигнала стартера пожарные надевали боевую одежду и снаряжение, затем занимали места в кабине автомобиля», — пояснил Беловошин.

Упражнения были достаточно сложными. Так, для подъема рукавной линии на третий этаж использовалась трехколенная выдвижная лестница, а на четвертый — штурмовая лестница со спасательной веревкой. Все действия выполнялись с соблюдением мер безопасности и использованием страховочных устройств.

Начальник управления профессиональной подготовки Александр Кангин подвел итоги конкурса и назвал лучшие команды. Он сообщил, что третье место заняло отделение территориального управления № 1, второе место — теруправление № 9, а победителями стали пожарные из территориального управления № 11, которые показали высокий уровень подготовки и слаженную работу всего отделения.