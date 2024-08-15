Фестиваль казачьей культуры пройдет в Химках 17 августа

Фестиваль православной казачьей культуры «Медовый Спас» проведут в Химках 17 августа. Ключевым мероприятием станет конкурс по приготовлению пирогов.

Масштабный фестиваль пройдет на стадионе поселка Лунево. В программу мероприятия включены выступления творческих коллективов, конкурсы, спортивные соревнования и тематические мастер-классы.

«В Химках стартует цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Одним из них станет фестиваль православной казачьей культуры „Медовый Спас“. Это прекрасная возможность провести день в кругу близких, насладиться музыкой, искусством и традиционной кухней», — сказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Праздник начнется с молебна, во время которого освятят мед. Затем гостям покажут кузнечную мастерскую и устроят конкурс пирогов «Казачья стряпуха». Вход свободный для всех желающих.

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