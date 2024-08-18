Конкурс пирогов «Казачья стряпуха» прошел на фестивале культуры в Химках

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

В Химках провели фестиваль православной казачьей культуры «Медовый Спас». Одной из главной частей праздника стал конкурс пирогов.

Фестиваль «Медовый Спас» прошел в поселке Лунево городского округа Химки. Праздник начался с молебна, где провели освящение меда. Затем химчане увидели, как куют металл в кузницах.

Участники конкурса «Казачья стряпуха» показали свои кулинарные таланты и поделились рецептами традиционных блюд.

Гости праздника приняли участие в конкурсах, мастер-классах и спортивных соревнованиях. На сцене выступили творческие коллективы, которые исполнили как традиционные казачьи песни, так и композиции в современной интерпретации.

На фестивале работали художники, которые создавали картины на глазах у публики. Посетители также узнали про плетение, вышивку и резьбу по дереву.

Любители активного отдыха померились силами в армрестлинге, перетягивании каната и посетили мастер-класс по фланкировке — владению шашкой, а также играли в городки.

Фестиваль православной казачьей культуры «Медовый Спас» объединил химчан и гостей городского округа. Они насладились музыкой, вкусной едой и культурной беседой в кругу друзей и близких.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Взгляд на экран: черно-белый Ален Делон

Не согласен с санкциями, но не спорит с Западом. Казахстан усидит на двух стульях?

Запад впал в эйфорию от вторжения ВСУ в Курскую область. Похмелье станет горьким

Беременность 50+. Чем может быть полезен пример Марины Федункив

Компания «Чистая линия» с Народным фронтом доставили помощь в Курскую область

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте