Конкурс на лучшее нештатное формирование по гражданской обороне прошел в Можайске

Несколько команд приняли участие в специализированных соревнованиях в Можайске. Они состязались в уровне владения навыками гражданской обороны.

Участники выступили в пяти направлениях. К примеру, им предстояло оперативно и правильно надевать противогаз, оказывать неотложную помощь.

Кроме того, связисты соревновались в правильной организации радио- и телефонной связи. На всех этапах оценивали время и правильность исполнения заданий. Также показательные занятия провели звенья по защитным сооружениям гражданской обороны и пожарно-спасательное звено.

Лучшим санитарным постом стала команда медиков Можайской стоматологической поликлиники, а в звене связи победили студенты местного техникума.

«Значимость таких соревнований важна для поддержки в состоянии готовности внештатных формирований по гражданской обороне. Они позволяют участникам существенно поднять уровень своей профессиональной подготовки и усовершенствовать практические умения», — сказала заместитель главы Можайского муниципального округа, главный судья соревнований Мария Азаренкова.

Теперь члены команд-победителей объединятся в сборную и примут участие в областных соревнованиях.