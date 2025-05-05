Конкурс на капремонт автодорог объявили в Домодедове

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение об открытом конкурсе на капремонт автодорог в Домодедове. Они ведут к сельским населенным пунктам, общая их протяженность составляет 3,17 километра.

Дороги отремонтируют на нескольких участках в деревнях Новлянское и Яковлевское. Об этом сообщил Комитет по конкурентной политике Московской области.

Работы проведут за счет средств региона и округа по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Завершить капремонт планируют в 2026 году.