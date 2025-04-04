Конкурс молодых педагогов дошкольного образования прошел в Подмосковье

Ежегодный конкурс молодых педагогов дошкольного образования и их наставников прошел в Подмосковье на базе Государственного гуманитарно-технологического университета. Финалистами очного этапа стали представители 12 округов.
Конкурс «Открытие» прошел 3 апреля в рамках фестиваля педагогических идей при поддержке Минобразования Подмосковья. Он направлен на поддержку и продвижение талантливых учителей.
В финал вышли педагоги из 12 муниципалитетов. Для победы участники прошли два конкурсных испытания: они провели мастер-класс и открытое родительское собрание. Теперь они будут соревноваться на областном этапе.
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