Конкурс молодых педагогов дошкольного образования прошел в Подмосковье

Ежегодный конкурс молодых педагогов дошкольного образования и их наставников прошел в Подмосковье на базе Государственного гуманитарно-технологического университета. Финалистами очного этапа стали представители 12 округов.

Конкурс «Открытие» прошел 3 апреля в рамках фестиваля педагогических идей при поддержке Минобразования Подмосковья. Он направлен на поддержку и продвижение талантливых учителей.

В финал вышли педагоги из 12 муниципалитетов. Для победы участники прошли два конкурсных испытания: они провели мастер-класс и открытое родительское собрание. Теперь они будут соревноваться на областном этапе.