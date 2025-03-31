Конкурс детских рисунков ко Дню Победы начался в Подмосковье

В Московской области стартовал конкурс рисунков «Открытка мира», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Авторы лучших работ получат денежные призы, а их рисунки украсят майские квитанции МосОблЕИРЦ. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

Конкурс проходит в трех возрастных категориях: 6-10, 11-14 и 15-18 лет, в каждой из которых предусмотрено три призовых места. Участникам предлагают изобразить мир без войн, Землю через иллюминатор космического корабля, героизм солдат и тружеников тыла или радость людей в день Победы.

Рисунки должны быть в формате А4 или А3 в альбомной ориентации. Техника исполнения может быть любой, а количество работ не ограничено. Общий призовой фонд составляет 90 тысяч рублей. Работы будут принимать до 14 апреля.