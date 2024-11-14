Конференция по развитию отрасли переработки отходов прошла в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Первая региональная конференция, приуроченная ко Дню вторичной переработки, прошла в Подмосковье. Ее организовало Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В мероприятии приняли участие представители региональных операторов, экодвижений, общественных организаций и крупных компаний, которые занимаются утилизацией отходов.

Главные темы встречи — развитие отрасли переработки отходов, совершенствование работы электронных сервисов по контролю за вывозом мусора и развитие экологических проектов.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, цель конференции — совместно найти решение наиболее актуальных вопросов, обсудить ключевые тенденции отрасли и представить новые разработки по переработке и сбору вторсырья

«Одна из них — услуга на региональном портале по установке баков под текстиль и фандоматов по приему тары, которую запускаем для поддержки бизнеса и развития инфраструктуры раздельного сбора. Также блок работ направлен сегодня на развитие детских экологических инициатив», — отметил Мурашов.