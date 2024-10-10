Конференция о цифровом праве прошла в Подмосковье

Студенты Российской таможенной академии приняли участие в конференции «Цифровое право: мировой опыт и лучшие практики». Она прошла в аппарате уполномоченного по правам человека Подмосковья.

По словам омбудсмена Ирины Фаевской, цифровое право направлено на использование информационных технологий, которые дают возможность участникам судебных процессов общаться в киберпространстве. Модератором встречи стал советник уполномоченного Сергей Камолов.

«В нашем годовом цикле научно-просветительских конференций тема цифрового правосудия оказалась, пожалуй, самой сложной и самой интересной. Очевидно, что научную работу в этом направлении необходимо продолжить. Требуется постоянно убеждаться, что права человека в условиях цифровой трансформации надежно защищены», — отметил он.

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