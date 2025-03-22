Конференция о развитии дополнительного образования прошла в Подмосковье

В Доме правительства Московской области прошел семинар для руководителей образовательных организаций дополнительного образования. Его тема — развитие этой сферы в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

«Выбирая программы дополнительного образования, ребенок не только удовлетворяет свои потребности в получении новых знаний, занимаясь в кружках или секциях по в силу интереса, но он может попробовать себя в будущей профессиональной сфере и понять, нравится ему выбранное направление или нет», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Заместитель директора Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий Дмитрий Жадаев рассказал участникам о втором этапе Концепции развития дополнительного образования на 2025–2030 годы. Он объяснил, какую роль допобразование играет в федеральном проекте «Все лучшее детям».

Помимо этого, на конференции обсудили, как бизнес и государство могут вместе решать проблемы в сфере образования, а также представили новые технологии и инструменты для развития учебной базы на условиях партнерства.

«Московская область безусловный лидер с точки зрения охвата детей программами допобразования, но нам нужно разнообразить и сделать привлекательными программы технической и естественнонаучной направленностей, развивать и методически поддерживать сообщество педагогов, привлекать молодых специалистов как из технических вузов, колледжей, так и наставников реального сектора экономики», — подчеркнула заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

В пресс-службе Министерства образования Подмосковья добавили, что семинар помог организациям наладить сотрудничество. Спикеры подчеркнули, что современные технологии делают обучение более удобным и доступным. Также участники обсудили планы развития сети учреждений дополнительного образования на ближайшие пять лет.