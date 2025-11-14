Конференция к 80-й годовщине Нюрнбергского процесса прошла в Красногорске

Круглый стол, посвященный важнейшему суду ХХ века, поставившему фактическую точку в истории Второй мировой войны, состоялся в Красногорском филиале музея Победы. Участниками мероприятия стали представители органов власти и военной прокуратуры, преподаватели и студенты Московского областного филиала РАНХиГС, курсанты Военно-инженерной академии имени Карбышева и учителя истории.

Собравшиеся обсудили вопросы об актуальности процесса в наши дни, о неизбежности наказания преступлений нацистов на Украине, проводя исторические параллели с сегодняшними событиями в мире. В числе главных спикеров был внук главного обвинителя со стороны СССР на Нюрнбергском процессе, Генерального прокурора СССР Романа Руденко, эксперт по международным вопросам Михаил Амирджанов.

«Очень много фальсификаций, ложной информации, много вещей просто забыто и выпало из поля зрения не только подрастающего поколения, но и даже моих сверстников. Поэтому мне представляется крайне важной встреча с молодыми людьми, чтобы донести до них то, что я знаю о Нюрнбергском процессе», — отметил Михаил Амирджанов.

К 80-й годовщине начала Нюрнбергского трибунала в рамках проекта «Приближение. История в деталях» сотрудники Красногорского филиала Музея Победы подготовили выставку, на которой представлены раритеты из семейного архива Михаила Амирджанова. Специально для музея общественный деятель передал 25 уникальных предметов. Среди них — пропуски на заседания трибунала, дипломатический паспорт Романа Руденко, записи с его пометками, фотографии из альбома, который был подарен американской делегацией.

«Кроме того, в этом зале представлены работы Николая Жукова. Это известный советский художник, который участвовал в заседаниях Нюрнбергского процесса и сам делал свои наброски на черном фоне», — рассказала директор филиала Музея Победы Наталья Овчарова.