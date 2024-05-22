Конференция «Энергосбережение и энергоэффективность» прошла в Мытищах

На конференции «Энергосбережение и энергоэффективность» в Мытищах участники рассмотрели законодательную инициативу. Она направлена на оптимизацию учета энергоресурсов и снижение затрат на их потребление.

Обсуждались вопросы индивидуального и общедомового потребления, а также необходимость внесения изменений в законодательство для организации расчетов с населением по фактическому потреблению ресурсов.

Председатель Союза промышленников и предпринимателей городского округа Мытищи Юрий Казанов подчеркнул важность управления потреблением энергии для рационального использования воды, тепла и электричества, а также снижения оплаты за коммунальные услуги.

Участники конференции представили свои предложения по оптимизации передачи показаний потребления ресурсов жителями, которые будут направлены на рассмотрение в правительство Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие представители Российского энергетического агентства, руководители управляющих компаний Мытищинского округа, водоканалов и теплосетей Московской области, представители «Мособлэнерго», «Электросетей», производители приборов учета из разных городов Российской Федерации, а также местные власти и представители общественности.

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