Компания по производству стройматериалов открыла в Коломне новый склад

Филиал компании ООО «Лаб индастриз» в Коломне построил новый производственно-складской комплекс. Сейчас там проходят пусконаладочные работы.

Глава Коломны Александр Гречищев осмотрел помещения производственного склада, оценил мощности, познакомился с современными технологиями. Он также побеседовал с директором предприятия о перспективах развития.

Отметим, что компания ООО «Лаб индастриз» работает на отечественном рынке уже 35 лет. Предприятие выпускает широкую линейку строительных материалов: от клея для плитки и затирочных смесей до гидроизоляционных составов, теплоизоляций, красок и декоративных штукатурок. Сегодня у компании в разных городах России работают 11 заводов и восемь офисов. В филиале в Коломне трудятся свыше 230 специалистов. Новый складской комплекс создаст дополнительные рабочие места для жителей округа.

Отметим, что предприятие участвует в сборах гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции.