Компания «Мострансавто» пригласила на работу водителей автобусов

Компания предлагает официальное трудоустройство, белую зарплату и отпуск до 42 дней.

Кроме того, для сотрудников предоставляется расширенный соцпакет. В него входит бесплатный проезд в автобусах компании, жилье в общежитиях или компенсация аренды до 12 тысяч рублей, а также льготные путевки в детские лагеря.

В «Мострансавто» действует акция «Приведи друга»: за приглашение соискателя полагается премия от 10 тысяч рублей. При трудоустройстве водители получают единовременную выплату в 50 тысяч. Также иногородним работникам выплачивается компенсация проезда до места жительства и обратно каждые шесть месяцев до 10 тысяч рублей.

Сейчас в компании трудятся более 10 тысяч водителей автобусов. С актуальными вакансиями соискатели могут ознакомиться на официальном сайте, в Telegram-боте, или обратившись в центр подбора персонала по телефонам +7 495 419-17-95, +7 (903) 161-92-91.