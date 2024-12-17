Компания «Мострансавто» назвала победителей конкурса детских рисунков

Жюри выбрало пять лучших работ, которые соответствовали тематике конкурса. Самому маленькому победителю — Артему из Королева — пять лет. Призовое место досталось и семилетней Марии из Раменского. В число лучших также вошли Макар из Чехова, Виктория из Павловского Посада и Софья из Балашихи.