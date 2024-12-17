Компания «Мострансавто» подвела итоги конкурса детских рисунков «Новогодний автобус». В этом году участники из разных городов отправили 113 работ.
Жюри выбрало пять лучших работ, которые соответствовали тематике конкурса. Самому маленькому победителю — Артему из Королева — пять лет. Призовое место досталось и семилетней Марии из Раменского. В число лучших также вошли Макар из Чехова, Виктория из Павловского Посада и Софья из Балашихи.
Рисунки разместят на информационных экранах в автобусах компании и в соцсетях «Мострансавто». Победители также получат памятные подарки от организаторов конкурса.
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Компания «Мострансавто» назвала победителей конкурса детских рисунков
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