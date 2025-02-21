Компания «Мособлгаз» напомнила о важности своевременного ТО оборудования

Компания «Мособлгаз» напоминает, что газовый счетчик нужно проверять вовремя. Это помогает выявить неисправности и избежать ошибок в расчетах за газ.

Срок проверки зависит от модели счетчика и обычно составляет 6–10 лет. Посмотреть точные сведения можно в паспорте прибора. Если счетчик не прошел поверку вовремя, плата за газ рассчитывается по нормативу — это в 2–3 раза дороже.

Проверить дату поверки и заказать услугу можно в личном кабинете клиента. Отмечается, что современные счетчики с GSM-модулем сами передают данные в «Мособлгаз», что делает расчеты точнее. Их также можно настроить на автоплатеж. Важно, что передавать показания счетчика нужно каждый месяц с 20 по 28 число.