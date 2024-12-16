Компания «Мособлэнерго» направила на переработку еще 6 тонн электролома

Компания «Мособлэнерго» направила на переработку 6,67 тонны электролома с января. Это вышедшие из строя счетчики, офисное и другое оборудование.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, этот вид вторсырья имеет большую ценность из-за содержания цветных металлов, пластика и редкоземельных элементов. Их смогут использовать повторно при изготовлении других товаров. За год компания также собрала и передала на утилизацию 12,2 тонны макулатуры.

«В целях уменьшения негативного воздействия на окружающую среду „Мособлэнерго“ передает на утилизацию непригодное к эксплуатации оборудование, конструкции и прочие отходы, в том числе на переработку направляется лом черных и цветных металлов, светильники, батарейки и отработанное трансформаторное масло», — отметили в ведомстве.

На территории филиалов компании обустраивают специальные места для отходов. Там установили контейнеры с маркировками для сбора вторсырья.