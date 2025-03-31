Коммунальные службы устранили засоры канализации в 13 населенных пунктах под Истрой

В 13 населенных пунктах муниципального округа Истра устранили засоры. За неделю сотрудники «Истринской теплосети» прочистили канализацию, очистили колодцы и провели техническое обслуживание системы.

Основная проблема засоров — это неправильная утилизация отходов. Жители смывают остатки пищи, бытовые отходы и одежду. На прошлой неделе аварийные бригады работали в Павловской Слободе, Кострово, Глебовском, Снегирях и Онуфриево. Кострово на улицах Центральная и Парковая провели профилактическую очистку колодцев.

Также специалисты выполнили ряд технических работ. В деревне Черная на улице Московской укрепили направляющие и опустили насос. В микрорайоне Восточный в Истре прочистили насосы и корзину. В Глебовском на КНС-2 провели обслуживание насосов, а в Курсаково заменили один из них.

В Бужарово подключили и запустили электродвигатель воздуходувки, в Пречистом установили новый электродвигатель. В Павловской Слободе на КНС «Сказка» заменили электродвигатель, а в деревне Черная на КНС «Европейская» очистили корзину.