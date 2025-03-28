Коммунальные службы рассказали о новых методах борьбы с засорами канализации

Засоры в канализации — проблема, требующая профессионального подхода и специального оборудования, отмечают в МинЖКХ МО. Коммунальные службы рассказали, как непроходимость систем устраняют в Подмосковье.

При механической прочистке используют штанги. Благодаря ним засор разрушается и извлекается с помощью троса с насадками (буры, крюки, спирали). Также применяют направляющие, они позволяют сосредоточить спираль с очистной насадкой прямо в трубу. В борьбе с засорами используют и электромеханические прочистные машины.

При гидродинамической прочистке воду в трубу подают под высоким давлением. Это помогает устранить непроходимость.

Зачастую перед проведением очистки необходимо понижать уровень стоков. Для таких работ специалисты используют илососные и ассенизаторские машины, а также мобильные станции перекачки сточных вод. Техника работает по принципу вакуумного всасывания.