Коммунальные службы рассказали о новых методах борьбы с засорами канализации

Засоры в канализации — проблема, требующая профессионального подхода и специального оборудования, отмечают в МинЖКХ МО. Коммунальные службы рассказали, как непроходимость систем устраняют в Подмосковье.
При механической прочистке используют штанги. Благодаря ним засор разрушается и извлекается с помощью троса с насадками (буры, крюки, спирали). Также применяют направляющие, они позволяют сосредоточить спираль с очистной насадкой прямо в трубу. В борьбе с засорами используют и электромеханические прочистные машины.
При гидродинамической прочистке воду в трубу подают под высоким давлением. Это помогает устранить непроходимость.
Зачастую перед проведением очистки необходимо понижать уровень стоков. Для таких работ специалисты используют илососные и ассенизаторские машины, а также мобильные станции перекачки сточных вод. Техника работает по принципу вакуумного всасывания.
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