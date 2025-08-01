Коммунальные службы Подмосковья устранили почти 50 засоров за сутки

За последние сутки специалисты «Мособлводоканала» провели 63 ремонтно-восстановительные работы в шести округах. Мероприятия были направлены на поддержание бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения региона.

В Богородском округе промыли резервуары на водозаборе Восточный в поселке Обухово. В Лосино-Петровском специалисты заменили сальники на канализационной насосной станции в селе Анискино и установили новый дренажный насос.

В Орехово-Зуевском округе также провели комплекс работ: прочистили сети и насосы в Куровском, восстановили колодец на улице Матросова и отремонтировали коллектор на улице Бирюкова.

Кроме того, рабочие демонтировали глубинный насос в Черустях, промыли резервуар в селе Середниково, установили насос в микрорайоне Керва в Шатуре и провели ряд других работ.

Также за сутки специалисты устранили 47 засоров на внутриквартальных канализационных сетях по всему региону.