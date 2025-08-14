Коммунальные службы Подмосковья устранили более 40 засоров за 2 дня

Сотрудники «Мособлводоканала» за минувшие два дня выполнили 58 комплексных мероприятий по поддержанию бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения в регионе. В перечень выполненных работ вошло восстановление сетей на улице Охотничья в Орехово-Зуеве и в поселке Озерецкий.

Специалисты также отремонтировали водопроводные колодцы в селах Середниково и Кривандино в округе Шатура. Кроме того, они промыли насосные фильтры и устранили утечки на водопроводных станциях в Электрогорске и Дрезне.

Коммунальщики проверили внутриквартальные сети и восстановили проходимость более 40 участков канализации в различных населенных пунктах, включая Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Куровское, Рошаль, Шатуру и Лосино-Петровский.

Особое внимание специалисты уделили обслуживанию насосного оборудования. Ремонтные работы и замену насосов на канализационных станциях и очистных сооружениях провели в Куровском, Электростали, Шатуре, а также в деревнях Губино, Новое и Давыдово.

Ежедневно сотрудники «Мособлводоканала» осуществляют мониторинг и очистку насосов на временных станциях перекачки стоков в Орехово-Зуевском и Лосино-Петровском округах, что обеспечивает стабильную работу всей системы водоотведения региона.