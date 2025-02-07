Коммунальные службы Подмосковья приняли от жителей более 400 обращений за неделю

Сотрудники ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» за минувшую неделю приняли 412 заявок от жителей шести городских округов. Число обращений граждан сократилось на 6% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Коммунальщики выезжали в городские округа Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Шатура, Электросталь, Богородский и Лосино-Петровский.

Жители и управляющие компании направили более 300 прямых заявок, прием больше всего они жаловались на засоры. Еще 112 обращений поступили через электронные ресурсы. Чаще всего в них говорилось о нарушении водоснабжения и водоотведения, необходимости ремонта колодцев и модернизации сетей.

Специалисты отработали 92% от общего количества обращений граждан.