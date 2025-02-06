Коммунальные службы Подмосковья начали подготовку к весенне-летнему сезону

Весна близко, и коммунальные службы Подмосковья начали готовиться к уборке и благоустройству территорий. Они должны обеспечить сотрудников всем необходимым оборудованием и материалами до марта. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В первую очередь закупают газонокосилки, триммеры, инструменты, грунт, рассаду, семена газонных трав, а также запасные части для техники.

С приходом устойчивого тепла и таяния снега коммунальные службы перейдут на весенне-летний режим работы.Они приведут в порядок внутриквартальные проезды и тротуары. Для этого будут использовать подметальные машины и ручную уборку. Дворники с помощью инструментов очистят парковки, детские площадки и дворы от грязи и мусора