Коммунальные службы Подмосковья начали подготовку к 9 Мая

В Московской области к 80-летию Дня Победы обновят памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору также сообщили, что в рамках подготовки приведут в порядок военные мемориалы.

Работы включают капитальный и текущий ремонт, покраску и восстановление ограждений, установку малых архитектурных форм, замену бортового камня, очистку металлических поверхностей памятников и мемориальных досок, а также благоустройство прилегающих территорий.

До 30 апреля в Мытищах приведут в порядок 11 памятников, в Воскресенске — 45, а в Коломне запланирована реставрация 112 памятников и мемориальных знаков. При этом, исторический облик каждого объекта будет сохранен, а для ремонта будут использовать материалы, соответствующие оригинальному проекту.