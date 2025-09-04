Коммунальную технику подготовят к холодам в Подмосковье к 1 октября

С 15 сентября по 1 октября инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проверяют готовность муниципальных бюджетных учреждений к зимнему сезону. Все выявленные замечания фиксируются в единой автоматизированной системе.

«Начали выезжать в городские округа для оценки ситуации по подготовке к осенне-зимнему периоду — проводим мониторинг и смотры спецтехники, заключаем дополнительные контракты на аренду необходимого оборудования. Сейчас особое внимание уделяем и объединению МБУ со смежным функционалом, что помогает работать более эффективнее и менее ресурсозатратно», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В ходе проверки оценивают исправность коммунально-уборочной техники, наличие договоров на ремонт транспорта, укомплектованность штата, запасы расходных материалов и запчастей, а также обеспечение уборочным инвентарем. Кроме того, учреждения должны определить места для складирования снега в муниципалитетах и заключить контракты на его вывоз.

Особое внимание уделяется работе в системе «Яндекс Вектор»: проверяется наличие телефонов с приложением у дворников, водителей и трактористов, а также внесение всей техники, маршрутов и персонала в сервис.