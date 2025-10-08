Коммунальную спецтехнику обновили в Павловском Посаде

Павлово-Посадский городской округ получил усиление в виде новой коммунальной спецтехники, предназначенной для обслуживания и поддержания в исправном состоянии инженерных сетей.

В распоряжение коммунальных служб округа поступили современная каналопромывочная машина и многофункциональный экскаватор-погрузчик. Новая техника позволит предотвращать аварийные ситуации, устранять неполадки и поддерживать коммунальную инфраструктуру в рабочем состоянии.

Каналопромывочная машина предназначена для очистки канализационных сетей от засоров и отложений. Благодаря мощному насосу и специализированным насадкам, машина справляется с засорами любой сложности. Экскаватор-погрузчик, в свою очередь, позволит проводить широкий спектр работ по ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций. Эта универсальная машина может использоваться для рытья траншей, погрузки грунта, планировки территорий и выполнения других задач, необходимых для поддержания коммунальной инфраструктуры в надлежащем состоянии.