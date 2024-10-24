Комлесхоз Подмосковья напомнил об аэрофотосъемке самозахвата участков

Цифровизация лесной отрасли Подмосковья продолжается, и теперь при обнаружении незаконного занятия лесных участков и строительства на них используются ортофотопланы. Они позволяют точнее планировать и проводить патрулирования с учетом полученных данных, сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Ортофотоплан — это детальный фотографический план местности с точной привязкой к системе координат. За самовольное занятие лесных участков предусмотрены штрафы: до 50 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч рублей для юридических лиц.
Помимо выплаты штрафа, нарушитель обязан компенсировать нанесенный лесам вред, который может составлять до десяти тысяч рублей за сотку. Также необходимо устранить нарушения, а если нарушитель не сделает это добровольно, Комлесхоз может через суд обязать виновного покрыть все издержки.
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