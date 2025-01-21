Комлесхоз Подмосковья напомнил о штрафах за самозахват земель

Лесная охрана Московской области провела почти тысячу патрулирований земель в январе. В ходе проверок инспекторы выявили 53 нарушения законодательства, большая часть из которых касалась самозахвата. Теперь нарушителям предстоит выплатить штрафы.

«В рейды выходили сотрудники лесной охраны и правоохранительных органов, представители местных администраций, казачьих сообществ, общественные лесные инспектора и волонтеры», — прокомментировал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Больше всего нарушений выявили в Истринском, Подольском и Волоколамском лесничествах. В Комлесхозе напомнили, что за нарушение законодательства предусмотрены штрафы: до 50 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч рублей — для должностных лиц, до 300 тысяч — для юридических.