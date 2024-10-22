Комлесхоз Подмосковья напомнил о штрафах за незаконную вырубку деревьев

С начала 2024 года в Подмосковье выписали 87 штрафов на общую сумму более 1,34 миллиона рублей за незаконную вырубку, повреждение лесных насаждений и самовольное выкапывание деревьев или кустарников. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов отметил, что в выявлении нарушений значительную помощь оказывают лесные общественные инспекторы и активные граждане. Больше всего случаев незаконной вырубки за указанный период зафиксировали в Бородинском, Наро-Фоминском, Талдомском и Волоколамском лесничествах, а также в Русском лесу.

Отмечается, что в Подмосковье разрешены только санитарные рубки после обследования специалистами. За нарушение правил предусмотрены штрафы. При ущербе менее пяти тысяч рублей нарушителям грозит административный штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей. Если при рубке использовалась техника, штраф увеличивается до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции и оборудования.

За крупные незаконные вырубки, особенно совершенные группой лиц по сговору, возможно лишение свободы до семи лет с дополнительными штрафами и запретом на занятие определенных должностей.