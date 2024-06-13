Комитет по конкурентной политике Подмосковья проведет эфир о корпоративных закупках

Комитет по конкурентной политике Московской области проведет прямой эфир об особенностях корпоративных закупок 20 июня в 15:00. Трансляция будет доступна в Telegram-канале ведомства.

На встрече поднимут такие вопросы, как: типовое положение о закупке Московской области, а также постановление правительства региона от 19.08.2014 N 666/31. Эфир проведет начальник отдела взаимодействия с заказчиками Управления сопровождения корпоративных закупок ГКУ МО «РЦТ» Дмитрий Козлов.

Другие интересующие вопросы можно направить до 19 июня. Подробная информация размещена по ссылке.

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