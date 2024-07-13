Комиссия администрации проинспектировала велодорожки парка «Яуза» в Мытищах

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Сотрудники администрации городского округа Мытищи выехали на велосипедах с проверкой. Состояние велодорожек оценили в парке «Яуза».

Парк «Яуза» расположен вдоль Москвы и подмосковных Мытищ. Его протяженность превышает 20 километров. И по всей длине этой зеленой территории пролегает велосипедная дорога.

Комиссия проверила состояние дорожки, а также осмотрела прилегающие зоны.

«Вместе с коллегами проехали в том числе и по московской территории парка. Будем развивать его благоустройство со своей стороны. А это хороший асфальт, освещение, зоны отдыха. Стратегический план таков, чтобы велосипедист или пешеход из Москвы не заметил того, что оказался в Мытищах», — рассказал исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник.

Представители администрации испытали и другие веломаршруты города.

«В Мытищах на сегодняшний день самая большая протяженность велодорожек в регионе, она составляет более 35 километров. В планах расширение этой сети, благоустройство прилегающих территорий», — отметил председатель Совета депутатов округа Андрей Гореликов.

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