Еще 2 самосвала с завода в Орехово-Зуеве отправят в Калининград

Машины завода «Тонар» Орехово-Зуевского округа работают на Приморском месторождении янтаря. С их помощью Калининградский янтарный комбинат добыл рекордное количество солнечного камня в этом сезоне.

Приморский карьер в Калининградской области является крупнейшим месторождением янтаря в мире. В начале его разработки в 1976 году удалось добыть только 47 тонн камня. Показатели 2024 года стали рекордными — впервые за всю историю из месторождения извлекли 627 тонн солнечного камня, причем последние 50 тонн добыты в труднейших геологических условиях.

Процесс проходил в зоне ледникового размыва, в условиях бездорожья. Благодаря высокой проходимости самосвалы «Тонар» успешно выполнили все свои задачи. На месторождении работали четыре шарнирно-сочлененных машины «Т-35», выпущенные заводом в Орехово-Зуевском округе. До конца ноября в Калининград поступят еще два самосвала с подмосковного машиностроительного предприятия.

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