Комбинат МинЖКХ Подмосковья выпустил более 2 тысяч специалистов за полгода

Учебно-курсовой комбинат подмосковного Министерства ЖКХ выпустил 2141 специалиста за шесть месяцев. Больше всего человек прошли образовательную программу по охране труда, оказанию первой медицинской помощи и использованию средств защиты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Еще около 500 слушателей повысили квалификацию, другие — завершили профессиональное обучение и переподготовку.

«Наша задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Курсы ведомства оказались популярны среди работников ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. По окончании обучения слушатели получили официальные документы и удостоверения, данные которых числятся в федеральной системе об образовании и квалификации.