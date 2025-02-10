Команда школы № 30 из Балашихи победила на соревнованиях по ГТО

В турнире приняли участие 107 школьников — по восемь человек от каждой школы, и тестирование проходило на протяжении месяца в двух группах от шести до девяти лет.

В школе № 30 за первое место в личном зачете были награждены восемь учеников из первых и вторых классов, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и спортивной активности детей.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО был возрожден десять лет назад, и с тех пор количество участников ежегодно растет. В Балашихе в 2024 году 1788 человек выполнили нормативы, из них 632 участника получили золотой знак, 695 — серебряный и 613 человек — бронзовый.

Участвовать в сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО может любой желающий. Начиная с 1 января 2025 года, вход в личный кабинет комплекса «Готов к труду и обороне» будет доступен через учетную запись на портале Госуслуг.