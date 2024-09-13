Клуб «Активное долголетие» из Подольска вышел в финал волейбольного турнира

Команда из Подольска выступит в финале областного турнира по волейболу между клубами «Активного долголетия». Соревнования пройдут в Дмитрове 26 сентября.

Клуб «Активное долголетие» из Подольска в домашнем матче в физкультурно-спортивном клубе «Заречье» обыграл соперников из Домодедова. Игра завершилась со счетом 3:0. Перед матчем прошла разминка, которую провели местные чемпионы по скандинавской ходьбе.

Участие в городском этапе областного турнира по волейболу приняли 1️0️0️ спортсменов из «Активного долголетия». В командах играют женщины в возрасте от 55 лет и старше и мужчины в возрасте от 60 лет и старше. Самому старшему участнику турнира — Александру Сергееву из Дмитрова — 72 года.

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