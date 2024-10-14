Команда «Короче» стала обладателем Малого кубка Серпуховской лиги КВН

В Доме культуры «Большевик» состоялся Малый кубок Серпуховской лиги КВН. На сцене встретились пять команд, среди которых были как опытные и уже полюбившиеся зрителям коллективы, так и новички, впервые решившиеся поделиться своим уникальным стилем и шутками.

Победителем Малого Кубка стала команда КВН «Короче», завоевавшая сердца как жюри, так и зрителей. Второе место заняла команда «Лесная братва» из Пушкинского городского округа, а бронза досталась команде «Стратеги». Лучшим актером игры был признан Евгений Черных из команды «Кексики».

По решению жюри, билет в полуфинал получила команда КВН «Лесная братва». Команда «Короче» начнет полуфинал с бонусом в 0,3 балла, а «Стратеги» — с 0,1 балла.

Руководитель Лиги также принял решение допустить до первых полуфинальных редактур команды «Дай пять» и «Кексики». Ребятам предстоит показать свои наработки, чтобы редакторский состав пропустил их в долгожданный ½ финала.

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