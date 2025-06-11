Коллектив из Зарайска выступит в финале фестиваля «Город танцует в парках»

Отборочный этап фестиваля современного танца прошел в Луховицах. За победу боролись 10 творческих коллективов из Луховиц и Зарайска.

Выступления танцоров оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли известные хореографы Егор Дружинин и Екатерина Решетникова.

Победителем конкурса стала зарайская студия современного танца SUN, состоящая из выпускников Детской школы искусств имени Анны Голубкиной. Судьи высоко оценили номер «Долюшка», которые ребята подготовили под руководством Татьяны Сбитневой и Алены Крючковой. Теперь участники коллектива выступят в финале фестиваля в Москве, где соберутся лучшие танцоры со всей России.

Звездное жюри также отметило сольное выступление участницы хореографического ансамбля «Солнышко» из Зарайска Татьяны Фетисовой. Екатерина Решетникова пригласила юную солистку в Москву для постановки номера.

«Я безгранично счастлива, что смогла показать свое творчество таким именитым мастерам, получить от них комментарии и замечания. Я даже не могла мечтать о таком подарке от Екатерины!» — поделилась эмоциями Татьяна Фетисова.

Фестиваль завершился ярким выступлением команды Егора Дружинина «КЕД», которое подарило зрителям незабываемые эмоции и впечатления.