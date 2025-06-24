Коллектив из Лосино-Петровского победил во всероссийском танцевальном проекте

Хореографический коллектив «Vджет» от Биокомбинатовской централизованной клубной системы городского округа Лосино-Петровский стал победителем масштабного проекта «Город танцует в парках». Теперь артисты выступят на Гала-концерте.

В состав жюри проекта вошли актер и хореограф Егор Дружинин, а также хореограф и постановщик известного шоу «Танцы» Алексей Карпенко. Они высоко оценили мастерство ребят из коллектива «Vджет».

«Это было так здорово и незабываемо, что захватывало дух. А на церемонии награждения просто дрожали коленки. Мы так счастливы, что не только смогли принять участие в таком грандиозном проекте и познакомиться с легендами танцев, но и победили!» — поделились впечатлениями танцоры.

В проекте также поучаствовали и другие коллективы из городского округа Лосино-Петровский: Quickstep от Биокомбинатовской централизованной клубной системы и студия танца Yanika Dance из Дома культуры «Октябрь».

«Ребята продемонстрировали высочайший уровень мастерства, креативность и огромный творческий потенциал. Поздравляю танцоров с блестящим выступлением, а „Vджет“ с заслуженной победой. Горжусь!» — поздравил ребят глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.